Sorpreso con 200 grammi di hashish: arrestato 24enne

In via Cottolengo

Un uomo di 24 anni, di nazionalità pakistana, è stato arrestato pochi minuti prima delle tre della notte di venerdì dagli agenti della squadra volante della polizia, insospettiti dal suo atteggiamento mentre transitavano in via Cottolengo.

Il giovane, infatti, alla loro vista ha lanciato via un oggetto dandosi precipitosamente alla fuga. Il 24enne è stato fermato poco dopo e trovato in possesso di un panetto di hashish con un logo simile a quello gettato precedentemente in strada.

Complessivamente i due panetti di stupefacente pesavano circa 200 grammi. Alla luce dei fatti, il cittadino pakistano è stato tratto in arresto con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente.