Sorpreso a rubare in un’auto, tenta di accoltellare un agente, poi finisce nel Po: preso

Sorpreso a rubare all’interno di un’auto, prima cerca di accoltellare un poliziotto, poi, nel tentativo di sfuggire all’arresto, finisce nelle acque del Po. E’ successo ieri sera (giovedì 10 maggio), poco dopo le 21, lungo Corso Unità d’Italia a Torino. L’uomo, rimasto per pochi minuti a mollo, “agganciato” alla sponda, è stato convinto a ritornare a riva e quindi ammanettato.

SFERRA UN FENDENTE CONTRO UN POLIZIOTTO

Il ladruncolo era stato sorpreso da una pattuglia della polizia mentre rovistava nell’abitacolo di una vettura parcheggiata a non molta distanza dal Museo dell’automobile. Quando uno degli agenti ha cercato di fermarlo lui, per tutta risposta, ha reagito afferrando un coltello e brandendolo contro le forze dell’ordine. Poi ha vibrato un fendente. Il poliziotto che era intervenuto per bloccarlo è riuscito fortunosamente a schivare il colpo.

INIZIA L’INSEGUIMENTO DEL LADRO

A quel punto il balordo si è dato alla fuga nel tentativo di evitare le manette, scappando in direzione del fiume. Ne è scaturito un inseguimento con i poliziotti che hanno fatto accorrere rinforzi sulla zona che così, nel giro di pochi minuti, è stata immediatamente circondata.

NELLA FUGA SCIVOLA NEL FIUME

Il fuggitivo, forse cadendo lungo la sponda oppure gettandosi di sua iniziativa, è piombato in acqua. Una situazione di pericolo, per lui, dal momento che la corrente del Po, ingrossato dalle piogge che si sono abbattute su Torino nei giorni scorsi, è estremamente pericolosa in quel tratto del fiume. Da qui la decisione degli agenti di far intervenire i vigili del fuoco, un’unità di sommozzatori e anche una squadra del 118 per agevolare i soccorsi.

TORNA A RIVA E SI FA ARRESTARE

A quel punto sono iniziate le trattative per convincere l’uomo, che nel frattempo era rimasto aggrappato alla sponda del fiume, a ritornare all’asciutto e a consegnarsi alla polizia. Dopo pochi minuti, l’uomo si è lasciato convincere, è risalito sulla riva e si è fatto ammanettare.