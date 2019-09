Sorpreso con 300 grammi di hashish in auto: 23enne in manette

Sulla droga, suddivisa in panetti, era impresso il logo di una nota marca automobilistica con relativo stemma

Se ne andava a zonzo, in auto, con 300 grammi di hashish suddivisi in tre panetti. Fermato e controllato dai carabinieri di Susa, l’uomo, S.A, 23 anni, residente a Sant’Antonino di Susa (Torino), è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

CUSTODIVA ALTRA DROGA A CASA

Nella sua abitazione i militari hanno trovato altri 100 grammi di hashish, 50 di marjuana, 1 grammo di cocaina, 1 bilancino di precisione, buste per il confezionamento della droga e un foglio con scritti prezzi ed ordini della “roba”.

PANETTI DI DROGA CON…LOGO

Sui panetti era impresso il logo di una nota marca automobilistica, con relativo stemma. L’arresto del 23enne è stato convalidato nella giornata di ieri.