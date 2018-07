Sorpreso nella fabbrica dismessa, prova a scagliarsi contro la polizia. Arrestato

E' successo in via Cuneo a Torino

Scoperto con le mani nel sacco, sfida gli agenti cercando di aggredirli. Ma per lui finisce male e le manette diventano inevitabili. E’ accaduto la notte scorsa in una fabbrica dismessa di via Cuneo, a Torino, dove un balordo si era introdotto di nascosto. La sua presenza è stata, tuttavia, notata dal personale di una società di vigilanza che immediatamente ha allertato il 113.

IL BALORDO SI SCAGLIA CONTRO UN AGENTE

Sul posto si è precipitata una pattuglia di agenti della squadra volante: l’intruso, uno straniero, non ha avuto scampo. Vistosi scoperto, invece di collaborare, ha assunto un atteggiamento di sfida nei confronti degli agenti ed ha tentato di scagliarsi addosso a un poliziotto.

DOPO L’ARRESTO SCATTA ANCHE LA DENUNCIA

Il suo tentativo però è andato a vuoto: l’uomo è stato bloccato, messo in sicurezza e quindi dichiarato in arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Nei suoi confronti è scattata anche la denuncia per il rifiuto di indicare le proprie generalità.