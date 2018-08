La speranza è quella di tornare a Madrid – stadio Wanda Metropolitano dell’Atletico – il 1° giugno 2019, quando è in programma la prossima finale di Champions League. Proprio per questo motivo, quest’anno, la Vecchia Signora ha arruolato a peso d’oro il “Cicerone” perfetto. Conosce bene Madrid, Cristiano Ronaldo. E soprattutto conosce bene la Champions League, che in caso di poker consecutivo potrebbe quasi cambiare nome in “Coppa Cr7”.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI