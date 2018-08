Sorteggio Champions, le reazioni. Marotta: “Con CR7 siamo tra i favoriti”. Allegri: “Girone impegnativo”

Manchester United, Valencia e Young Boys: queste le avversarie della Juventus nella fase a gironi della UEFA Champions League 2018-19. Un gruppo non semplice: non sono mancate le reazioni e i commenti a caldo post-sorteggio, con Beppe Marotta che ha parlato molto chiaramente ai microfoni di Sky Sport: “Se partiamo più favoriti del Real Madrid, non so. Siamo tra i favoriti, senza nasconderci. L’operazione Cristiano Ronaldo è stata straordinaria grazie al lavoro di Agnelli. La squadra era già competitiva, ma adesso dobbiamo trasformare il sogno in realtà. Il premio di miglior giocatore? Lo meritava CR7″.

ALLEGRI TWITTA: “GRUPPO IMPEGNATIVO”

Non si è fatto attendere, invece, il tweet di Massimiliano Allegri dopo il sorteggio di Montecarlo. Un gruppo, nelle parole dello stesso tecnico bianconero, “impegnativo, con squadre di assoluto valore, grande tradizione e stadi storici: è questa la nuova Champions League!”. Anche per l’allenatore è iniziata la caccia alla coppa dalle grandi orecchie.