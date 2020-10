Sorteggio Champions: Pirlo ritrova l’Europa dopo la finale del 2015

Un girone di ferro con Bayern Monaco, Barcellona e Bruges, oppure Real Madrid, Manchester City e Borussia Moenchenghladbach. O, invece, uno molto più abbordabile con Zenit, Shakhtar e Ferencvaros. È questo il rischio che corrono, o ciò in cui sperano, le tre squadre italiane di Champions League, Inter, Lazio e Atalanta, che nel sorteggio dei gruppi di oggi (ore 18 a Nyon) saranno tutte collocate in terza fascia. Nell’anno della pandemia, con un calendario completamente sfalsato, il tradizionale appuntamento Uefa che apre la stagione internazionale è all’insegna dell’incertezza, vista la risalita della curva dei contagi. Una festa dimessa, ma non per questo meno di fascino, visto il livello delle squadre.

AVVERSARI BIANCONERI

Diverso, rispetto alle tre italiane in urna tre, il discorso per la Juventus, perché Cristiano Ronaldo e compagni, usciti a sorpresa ai primi giorni di agosto contro i francesi del Lione, saranno teste di serie (così come Roma e Napoli nel sorteggio di Europa League di venerdì), e quindi in teoria in qualche modo facilitati.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++