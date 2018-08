SOS Gomme – Gli pneumatici per la tua auto

Stefano Giuffrida è l’anima di SOS Gomme in via Modena 53, azienda a conduzione familiare, giovane e dinamica. Una “clinica” per le auto, i furgoni e i mezzi di trasporto leggeri:

«Trattiamo tutti i tipi di pneumatici, da quelli Premium con i marchi più conosciuti a prodotti alternativi che garantiscono comunque qualità ma sono anche più economici. E comunque ci adeguiamo sempre alle esigenze del cliente».

SOS Gomme si occupa di cambio gomme, convergenza (in omaggio con l’acquisto di quattro pneumatici), equilibratura, assetti e custodia degli pneumatici, tutto su prenotazione.

Contatti: 011.7653950.