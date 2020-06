Sospensione della licenza per sette giorni per il bar dei “biscaioli”

È arrivata la sospensione della licenza per il bar in corso Vercelli, ritrovo dei giocatori d’azzardo denunciati, insieme alla titolare, giovedì scorso. I quattro soggetti erano stati trovati al tavolo da gioco in una saletta del locale adibita a bisca.

Gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia hanno notificato il provvedimento di sospensione di giorni 7 emesso dal Questore di Torino, con contestuale chiusura dell’esercizio, ai sensi dell’art. 100 del TULPS.

Nel controllo del locale effettuato la settimana scorsa, i poliziotti avevano identificato 14 avventori, 6 dei quali sono risultati avere precedenti di Polizia per reati contro la persona, il patrimonio, armi ed immigrazione. Un cliente, inoltre, era stato sorpreso con un sacchetto di sostanza stupefacente tipo marijuana del peso di circa 5,5 grammi.