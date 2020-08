Sospetto abuso di alcol e droga: 25enne torinese muore in Versilia, grave il padre 54enne

Per il giovane, andato in arresto cardiaco, non c'è stato nulla da fare: è deceduto in ospedale

Tragedia, la notte scorsa in Versilia (Lucca), dove un 25enne originario di Torino è morto, dopo essere stato ricoverato all’ospedale Opa di Massa per arresto cardiaco. Secondo le prime notizie, il giovane avrebbe accusato un malore dopo aver assunto sostanze stupefacenti.

SOSPETTO ABUSO DI ALCOL E DROGA

E’ stato soccorso ieri sera, poco dopo le 23,30, in via Don Minzoni, a Lido di Camaiore, insieme al padre, 54 anni, a sua volta trasportato in ospedale in codice rosso per sospetto abuso di stupefacenti e alcol. Sul caso sono ora in corso accertamenti da parte dei carabinieri del locale distaccamento dell’Arma.

ERA ARRIVATO IN VERSILIA DA TORINO

Secondo le prime risultanze investigative, sembra che il 25enne fosse arrivato in Versilia dal capoluogo piemontese per trovare il padre, che svolge lavori saltuari in Toscana. Con loro, a quanto pare, ci sarebbe stato anche un terzo familiare.

E’ DECEDUTO IN OSPEDALE

Insieme all’auto medica è intervenuta sul posto un’ambulanza. Il giovane, all’arrivo dello staff sanitario, era già in arresto cardiaco: i medici hanno tentato di rianimarlo, poi lo hanno trasferito d’urgenza in ospedale, dove poi è deceduto. Sempre da quanto emerso pare che il 54enne fosse conosciuto dalle forze dell’ordine per fare uso di stupefacenti