Sospetto focolaio, rischio “zona gialla”. E la Regione assume 100 nuovi medici

L’annuncio è dell’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi: «Procederemo all’assunzione di un centinaio di medici e infermieri». Assunzioni che dovrebbero esserci entro un tempo brevissimo e che riguarderebbero anche gli specializzandi. Ma c’è una notizia che turba particolarmente l’assessore: in Piemonte potrebbe esserci un focolaio di Covid -19. Infatti, «tra i pazienti contagiati – ha spiegato Icardi, ve ne sono una decina per i quali non è stato possibile dimostrare un collegamento con i focolai conosciuti. Pertanto abbiamo chiesto al Governo di alzare il livello di guardia e portare il Piemonte al livello di “zona Gialla” con tutto ciò che ne consegue». In queste zone sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive, le trasferte dei tifosi. Il decreto però consente lo svolgimento delle competizioni a porte chiuse. Sospese anche tutte le manifestazioni di carattere “non ordinario” comprese quelle di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso (cinema, teatri, discoteche etc.). L’apertura dei luoghi di culto sarà condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone. Le scuole di ogni e grado resteranno chiuse.

