Sospiro di sollievo in casa Juve: escluse lesioni muscolari per Bonucci

Il difensore era stato costretto a uscire ieri, causa infortunio alla coscia destra. Le sue condizioni saranno monitorate di giorno in giorno

Sospiro di sollievo in casa Juve. Gli esami a cui si è sottoposto Leonardo Bonucci, costretto a uscire ieri, causa infortunio, durante la partita con il Verona, non hanno evidenziato lesioni muscolari alla coscia destra. Le sue condizioni saranno pertanto monitorate di giorno in giorno.

SI PREPARA LA SFIDA AL BARCA

All’indomani della sfida con gli scaligeri, terminata sul risultato di parità (1-1) i bianconeri, questa mattina, hanno ripreso a lavorare in vista del big match di Champions, in programma dopodomani, contro il Barcellona.

DOMANI LA VIGILIA DEL BIG MATCH

Seduta di scarico per chi ieri è sceso in campo mentre il resto del gruppo si è sottoposto ad una sessione dedicata al possesso palla, conclusasi con una partitella. Domani il programma della squadra di Pirlo, prevede allenamento in mattinata e conferenza stampa all’Allianz Stadium alle 14.