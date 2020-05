Sospiro di sollievo per lemuri e giraffe

In questi mesi di lockdown gli abitanti del bioparco si sono mostrati al pubblico solo in rete, in video pubblicati sui canali social della struttura. Si sono così visti i lemuri alle prese con le speciali uova di Pasqua preparate appositamente per loro; con una speciale torcia si è potuto guardare all’interno di un uovo di pinguino, per vedere se era stato fecondato, e c’è stato anche un incontro ravvicinato col panda rosso. Tutto, però, in modalità digitale. Da sabato, invece, si potrà tornare in modalità reale e incontrare dal vivo giraffe, pinguini, rinoceronti, ippopotami e gli altri ospiti di strada Piscina 36 a Cumiana. Dopo due mesi di chiusura riapre Zoom. Riapre in totale sicurezza, rispettando tutti i criteri raccomandati e quindi: ingressi contingentati – ci sarà un numero chiuso giornaliero definito grazie all’acquisto di biglietti on line e alle prenotazioni -, obbligo di mascherina, misurazione all’ingresso della temperatura corporea a campione, dislocamento di dispenser igienizzati in alcune zone strategiche.

