Sosta selvaggia e ingorghi: «Così il quartiere collassa»

Traffico alle stelle, ingorghi, difficoltà a trovare un parcheggio e inquinamento ambientale. Concerti e partite di pallone finiscono, puntualmente, per intasare il quartiere Santa Rita. Ne sanno qualcosa i residenti che si preparano a presentare una raccolta firme al Comune di Torino. «In seguito alle olimpiadi del 2006 – spiegano gli autori della protesta – la zona del quartiere Santa Rita, annessa allo stadio Olimpico e al PalaIsozaki, oggi Alpitour, si è connotata sempre di più come area destinata ad accogliere grandi eventi».

E basta la convivenza di due eventi, come nel recente caso del concerto di Jovanotti e della partita del Torino con il Crotone, a causare una paralisi del borgo. Al traffico privato, proveniente dall’esterno, si aggiunge a quello locale. «In questo caso le vie del quartiere, caratterizzate da carreggiate strette e ad alta densità abitativa, si congestionano in pochi minuti. Questa situazione determina grande disagio nei cittadini residenti».

Motivo che ha portato il quartiere ad appellarsi al consiglio comunale. Chiedendo uno studio di fattibilità, relativo alla gestione del traffico locale, per rendere più fruibili i luoghi interessati e per ridurre l’inquinamento ambientale in occasione degli eventi ludici. «Con particolare attenzione – concludono nel borgo – ai pedoni e ai ciclisti». A farsi portavoce delle istanze del quartiere sarà la lista civica “La Piazza”. Il primo banchetto si terrà sabato dalle 10 in corso Agnelli angolo corso Sebastopoli. Mentre sabato 21, sempre dalle 10, i cittadini potranno firmare presso la Cascina Roccafranca.