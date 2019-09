Sostanze tossiche in un inchiostro su 5: parte da Torino l’inchiesta dei Nas sui tatuaggi pericolosi

Parte da Torino l’inchiesta contro i tatuaggi “pericolosi”, realizzati con inchiostri scadenti, contenenti sostanze potenzialmente tossiche o cancerogene, scovate in un campione su 5 tra quelli utilizzati per “disegnare” i tattoo e poi analizzati in laboratorio.

L’INCHIESTA DEI NAS IN TUTTA ITALIA

E’ quanto emerso da una serie di accertamenti svolti su scala nazionale dai carabinieri del Nas, il Comando per la Tutela della Salute che, insieme al ministero della Salute, hanno messo in campo un costante monitoraggio sulla regolarità dei prodotti utilizzati per la realizzazione dei tatuaggi.

I CONTROLLI NEI LABORATORI DI ARPA PIEMONTE

Con i militari dell’Arma si sono mossi anche gli specialisti dell’Arpa (l’agenzia regionale per l’ambiente) Piemonte, con analisi mirate svolte nel laboratorio accreditato dell’agenzia. I “camici bianchi” piemontesi, dopo avere esaminato un centinaio di campioni prelevati dai militari in 117 aziende del settore, hanno scoperto 22 casi di superamento della soglia massima di sostanze chimiche, quali ammine aromatiche e idrocarburi policiclici aromatici (Ipa).

I PROVVEDIMENTI DEL MINISTERO DELLA SALUTE

A seguito dei risultati, il ministero della Salute ha disposto provvedimenti urgenti, rivolti a tutti i soggetti appartenenti alla filiera (importatori, distributori ed utilizzatori), relativi al divieto di vendita e di utilizzo, di ritiro/richiamo dalla rete commerciale nonché all’obbligo di informare i soggetti che si sono sottoposti a tatuaggio circa la pericolosità dei prodotti, mediante sistemi di rintraccio dei clienti o altri metodi ritenuti efficaci.

LE INFRAZIONI CONTESTATE AI CENTRI TATOO

Inoltre, nel corso dei controlli, sono state contestate 31 infrazioni nei confronti dei responsabili di negozi e di centri tattoo dovute a mancanze autorizzative dei locali o degli attestati di formazione degli operatori, carenze igieniche e strutturali delle aree adibite all’applicazione del tatuaggio, detenzione di prodotti privi di etichettatura o contenenti sostanze e inchiostri non idonei e privi delle necessarie garanzie di sicurezza.

SEQUESTRATE 248 CONFEZIONI DI TINTURE E PIGMENTI

Il Ministero ha pertanto disposto una serie di provvedimenti: dal divieto di vendita e di utilizzo al ritiro dalla rete commerciale e all’ordine di informare i clienti che si sono fatti applicare i tatuaggi. Nel corso dell’operazione sono state sequestrate 248 confezioni di tinture e pigmenti.

TRA IL 2014 E IL 2015 L’ULTIMA OPERAZIONE

L’inchiesta segue un precedente servizio di controllo, effettuato tra il 2014 ed il 2015 nell’ambito di un protocollo di collaborazione stretto tra il dicastero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità. In quel caso, dal monitoraggio, era venuto fuori che 97 campioni di pigmenti per tatuaggi (su 318 oggetto di prelievo) presentavano criticità circa la sterilità, a causa di contaminazioni microbiche e fungine non compatibili con il commercio e l’impiego di tali prodotti, in considerazione peraltro della destinazione e della prolungata permanenza nell’area sottocutanea delle persone.