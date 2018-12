SottoCasa Market – Il vero negozio di quartiere che fa anche la spesa per te

Il vantaggio di avere tutto a portata di mano, la comodità di potersi rivolgere a chi se ne intende e ha un rapporto di familiarità con tutti: è il mondo di SottoCasa Market (via Paravia 15), nato da una storia che merita di essere raccontata. Fino a giugno Alessandro e Daniele erano dipendenti del negozio, ma quando il vecchio proprietario ha deciso di smettere hanno rilevato un’attività che conoscevano bene, per non far perdere al quartiere un punto di riferimento importante e per continuare a servire una clientela già affezionata.

Da SottoCasa Market si trova veramente di tutto, a cominciare dagli alimentari: prodotti di alta gastronomia già confezionati, carne piemontese garantita dal marchio Coalvi, pane fresco tutti i giorni, ma anche articoli casalinghi e per l’igiene personale, detersivi, giocattoli, vini (soprattutto piemontesi), bibite e alcolici anche di marchi meno conosciuti ma non per questo meno buoni. E non è tutto perché «basta mandare un messaggio via Whatsapp al 379.1355149 per ordinarci la spesa in modo da trovarla già pronta quando vengono a trovarci. Ma in ogni caso facciamo anche consegne a domicilio in zona». E c’è anche un’interessante tessera-fedeltà: ogni 250 euro di spesa, da 20 a 10 euro di sconto a seconda di quando di completa. Inoltre per le prossime feste ci saranno tanti cestini-regalo interessanti.

SottoCasa Market apre da lunedì a sabato con orario continuato 8.30-19.30 e sarà aperto anche tutte le domeniche di dicembre.