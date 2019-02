«Ha sottratto 400mila euro alla Cri». Tre anni di carcere all’ex presidente

È stato condannato a tre anni di carcere Pierpaolo Cagnasso, l’ex presidente della Croce Rossa di Piossasco accusato di peculato e appropriazione indebita per aver sottratto all’ente 400 mila euro con cui avrebbe acquistato anche acquistare auto di lusso e immobili. La sua segretaria è stata condannata a 1 anno e 8 mesi. Il tribunale di Torino ha anche disposto un risarcimento di oltre 124mila euro per il Comitato della Croce Rossa di Piossasco e di 10mila euro all’ente nazionale per il danno di immagine.

La Croce Rossa si era costituita parte civile nel procedimento, rappresentata dall’avvocato Salvatore Farruggia.

Le indagini, condotte dalla Guardia di Finanza di Torino e coordinate dal pm Elisa Pazè, avevano preso il via dall’esposto di un revisore, che, alla fine dello scorso anno, aveva riscontrato alcune anomalie nei libri contabili. Così le Fiamme Gialle hanno controllato prima il periodo dal 2010 al 2013, quando il presidente rivestiva la qualifica di pubblico ufficiale, e poi dal 2014, quando la Croce Rossa è diventata associazione “no profit”. I militari avevano posto sotto sequestro, oltre a conti correnti e polizze assicurative, un immobile di un valore superiore ai 200 mila euro.

Una brutta storia su cui era intervenuto anche il presidente nazionale della Croce Rossa, Francesco Rocca: «Le indagini – aveva spiegato – nascono da una nostra segnalazione alle autorità competenti. L’ex presidente infatti era stato già commissariato e allontanato dalla nostra associazione»

Cagnasso era già finito nell’occhio del ciclone nel 1999, quando si sarebbe finto medico chirurgo mentre era vicepresidente della Croce Rossa di Torino. Dopo un periodo di lontananza, era andato a dirigere il comitato di Piossasco: un’occasione per ricominciare e gettarsi alle spalle le ombre passate. E invece la storia ha preso un’altra piega.

C’era stato anche un esposto di un revisore contabile, incaricato di effettuare le verifiche economiche periodiche, il quale, accortosi a fine 2016 di alcune transazioni anomale sul conto corrente intestato al comitato locale, aveva segnalato il tutto alla Corte dei Conti. Gioco forza la questione è poi stata girata alla procura, ravvisando le ipotesi di reato. Le indagini si sono svolte attraverso il raffronto tra la contabilità della Croce Rossa e le disponibilità bancarie dell’ex presidente. Dagli accertamenti è saltato fuori che Cagnasso si sarebbe anche comprato un’auto nuova pagata in contanti con il denaro della Croce Rossa.