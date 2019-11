“Spaccata” al distributore di corso Principe Oddone: 21enne acciuffato dalla polizia

Un giovane italiano di 21 anni è stato arrestato sabato scorso, dagli agenti della squadra volante, con l’accusa di furto aggravato e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Sarebbe lui, secondo i “segugi” della Polstato, l’autore della “spaccata” messa a segno nel corso della notte, ai danni di un distributore di carburante di corso Principe Oddone, a Torino.

COLPO AL DISTRIBUTORE

Qualcuno, infatti, ha allertato il 113 e gli agenti, intervenuti sul posto, hanno verificato che lo sportello della cassa automatica del distributore era aperto e che il sistema elettronico al suo interno era mancante. Ulteriori verifiche hanno consentito ai poliziotti di appurare anche il danneggiamento di un distributore automatico di bevande e della cassa automatica dell’area autolavaggio dove venivano rilevate tracce di sangue.

SOSPETTO FERMATO IN CORSO GIULIO CESARE

In men che non si dica, gli uomini della volante si sono messi sulle tracce dell’autore del colpo e, giunti in corso Giulio, hanno intercettato il ventunenne “sospetto” e lo hanno bloccato: il giovane aveva entrambe le mani ferite. Come se non bastasse, quando è stato fermato, è stato trovato anche in possesso di diverse dosi di marijuana e di uno “spadino”, arnese atto allo scasso.