Spaccia cocaina tra i bambini ai giardinetti, arrestato su segnalazione delle mamme

In mezzo agli scivoli e alle giostrine

Era circondato da bambini che giocavano tra gli scivoli e le giostrine dei giardinetti, ma continuava a spacciare come se nulla fosse, incurante di tutto e di tutti. Uno spacciatore di nazionalità del Gabon, senza fissa dimora, è stato arrestato dalla polizia a Mirafiori.

Già nei giorni scorsi era stato fermato più volte dagli agenti di polizia per dei controlli, che stavolta hanno dato esito positivo visto che nello zaino erano riposte ben 22 dosi di cocaina già confezionate.

Il pusher aveva anche in tasca un bigliettino con i numeri dei clienti per le consegne. Sono state proprio le mamme dei piccoli, infastidite per la presenza del pusher a stretto contatto con i bambini, ad allertare la polizia.