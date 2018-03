Spaccia droga al Valentino: sorpreso e arrestato dai motociclisti della Volante

Durante i controlli finalizzati al contrasto allo spaccio di droga nell’area del parco del Valentino a Torino, venerdì scorso due motociclisti della squadra volanti hanno notato un gruppetto di giovani extracomunitari che avvicinavano i passanti per offrire loro, probabilmente, della droga da acquistare. Dopo pochi secondi, un’auto si è accostata sul controviale di corso Vittorio Emanuele e suonando il clacson ha richiamato l’attenzione di uno dei giovani il quale, avvicinatosi, ha effettuato il classico scambio dose-denaro.

GLI AGENTI ENTRANO IN AZIONE

Il tutto sotto gli occhi dei due agenti i quali, vista la scena, hanno comunicato alla sala radio il numero di targa della vettura del presunto acquirente, in modo tale da far bloccare il veicolo da un altro equipaggio in servizio nella zona; nel frattempo i due motociclisti si sono occupati di fermare il pusher, un nigeriano di 28 anni, a Torino senza fissa dimora: il giovane è stato arrestato con l’accusa di spaccio di sostanza stupefacente.

IL CLIENTE E’ STATO MULTATO

L’acquirente, un italiano di 56 anni, una volta fermato, ha consegnato la dose che aveva appena comprato: 2,8 grammi di marijuana. L’uomo è stato multato amministrativamente ed a suo carico è scattato anche il ritiro della patente. Nella zona in cui “operava” il gruppetto di extracomunitari l’unità cinofila della polizia ha trovato altri 27 grammi di marijuana.