Spaccia sotto gli occhi degli agenti. Inseguito sul bus, scende e prova a seminarli. Beccato

Intercettato in via Genova a Torino

Durante un servizio di pattugliamento in borghese, gli agenti del commissariato Nizza, hanno notato, in corrispondenza di una pensilina per i bus in via Genova a Torino, quello che sembrava essere un pusher in piena attività.

SPACCIA SOTTO GLI OCCHI DEGLI AGENTI

L’uomo, di nazionalità marocchina, è stato visto infatti dividere con due sconosciuti (poi resisi irreperibili) un pezzo solido che è apparso essere sostanza stupefacente. Subito dopo è salito sul bus della linea 18, dove i poliziotti lo hanno seguito.

SCENDE DAL BUS MA LA POLIZIA LO TALLONA

Accortosi della presenza a bordo delle forze dell’ordine, lo spacciatore è sceso frettolosamente dalla porte posteriori del mezzo, sempre tallonato però dalla polizia.

PERQUISITO, SPUNTA L’HASHISH

Il tentativo dell’extracomunitario di sottrarsi al controllo è andato a vuoto: infatti, è stato raggiunto dopo un breve inseguimento. La perquisizione a suo carico ha portato al rinvenimento di 3 pezzi di hashish, per un peso complessivo di 32 grammi.

ARRESTATO PER SPACCIO

Per l’uomo, 48 anni, colpito peraltro dal divieto di dimora a Torino, misura cui lo stesso è risultato evidentemente inadempiente, sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.