Spaccia in casa dopo aver scontato condanna ai domiciliari: preso

Aveva appena finito di scontare una condanna agli arresti domiciliari per droga, ma – subito dopo aver riacquistato la piena liberà – è incappato nuovamente nel ‘vizietto’ di sempre: spacciare.

Un trentenne di nazionalità tunisina è finito di nuovo in manette, dopo che gli agenti di polizia lo hanno scoperto a spacciare nella sua abitazione di Torino durante un controllo nel quale sono stati fermati anche due clienti italiani di 23 anni.

Entrambi avevano addosso 15 grammi di hashish, acquistati da poco al prezzo di 95 euro dl pusher nordafricano. Nel corso della successiva perquisizione in casa dell’uomo, in via Le Chiuse, sono stati rinvenuti due grammi di droga nascosti in una tazza utilizzata per servire il tè.