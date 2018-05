Spaccia la droga a bordo dell’auto del cliente. Scoperto, finisce in manette

Per ridurre al minimo il rischio di essere notato, si era fatto raggiungere, in auto, dal suo cliente abituale ed era subito salito a bordo. Ma aveva fatto i conti senza la polizia. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno infatti notato la vettura mentre si fermava, nonché i movimenti sospetti dei due uomini e il loro confabulare.

GLI AGENTI INCASTRANO SPACCIATORE E CLIENTE

Ritenendo potesse essere in corso una “trattativa” per la vendita della droga, gli agenti sono così entrati in azione ed hanno controllato la vettura. E’ così venuto fuori che uno dei due, un cittadino gabonese di 24 anni, irregolare sul territorio nazionale, aveva 10 ovuli contenenti cocaina e 9 pieni di eroina. L’altro, il cliente, ha rivelato che stava appunto acquistando alcune dosi di droga dal pusher, rivelando, tra l’altro, che la cosa era già avvenuta fra loro nel recente passato.

CONTRO IL PUSHER UN DIVIETO DI DIMORA

Sottoposto ad ulteriori accertamenti, è emerso che il giovane spacciatore aveva a proprio carico un divieto di dimora nel Comune di Torino a cui lo stesso evidentemente non aveva ottemperato. Inevitabili, per lui, le manette.