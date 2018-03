Spaccia marijuana al Valentino sotto gli occhi degli agenti: inseguito e ammanettato

Spacciatore acciuffato con le mani nel sacco. E’ successo durante la consueta attività di controllo effettuata dagli agenti della squadra volanti. Una pattuglia che stava transitando nei pressi del Parco del Valentino, in direzione Corso Massimo D’Azeglio, a Torino, ha notato un ragazzo in bicicletta avvicinarsi ad un cittadino del Gambia, nelle vicinanze di una nota discoteca.

LO SCAMBIO DELLA “ROBA”

Le forze dell’ordine hanno notato uno “scambio” tra i due, che poi sono stati visti allontanarsi insieme e raggiungere un gruppo di ragazzi, anch’essi gambiani, seduti su una panchina. Uno dei giovani seduti ha ceduto un oggetto al pusher (un 20enne) il quale, a sua volta, lo ha poi consegnato al ragazzo (un 25enne italiano) in bici. Effettuato lo scambio, cliente e “fornitore” si sono allontanati in direzioni diverse.

CLIENTE E PUSHER VENGONO FERMATI

I poliziotti non hanno perso tempo ed hanno fermato prima il giovane in bici, che ha consegnato loro un involucro di marijuana di 2,50 grammi dichiarando di averlo pagato 20 euro. E poi, subito dopo, hanno assicurato alla legge anche il gambiano. Vista la polizia, l’extracomunitario si è inizialmente dato alla fuga attraversando pericolosamente Corso Vittorio Emanuele, ma è stato immediatamente raggiunto e fermato. Gli agenti, dopo aver controllato i cespugli nei pressi della discoteca, luogo dello scambio di droga, hanno trovato della sostanza stupefacente per un peso complessivo di 6,80 grammi.