Spaccia marijuana sotto gli occhi dei carabinieri: acciuffato

In manette un 23enne senegalese. Aveva nascosto un sacchetto con 30 grammi di droga nei pressi del dehor di un bar

Torino, pusher arrestato in piazza Santa Giulia

La scorsa notte (l’orologio segnava le 2.30) a Torino, in piazza Santa Giulia, i carabinieri della compagnia San Carlo hanno arrestato un senegalese di 23 anni, in Italia senza fissa dimora, per detenzione ai fini di spaccio di droga.

RECUPERATO UN SACCHETTO CON LA DROGA

Il giovane è stato fermato immediatamente dopo aver ceduto due dosi di marijuana a una coppia di clienti. I militari hanno inoltre recuperato un sacchetto contenente altri 30 grammi di marijuana nascosto nei pressi del dehor di un locale. I due acquirenti sono segnalati alla competente prefettura.