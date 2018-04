Spaccia sotto gli occhi degli agenti: ammanettato. Aveva 21 ovuli di cocaina

E’ stato colto con le mani nel sacco mentre consegnava la cocaina ad un cliente. Per lui sono scattate le manette, per l’acquirente una sanzione. E’ successo nei giorni scorsi, nell’area del parco del Valentino nel quartiere San Salvario a Torino, dove gli agenti erano impegnati in una serrata attività di controllo predisposta dalla Questura per prevenire il degrado urbano e contrastare eventuali attività illegali, con particolare riguardo proprio allo spaccio e all’utilizzo di droghe.

I CONTROLLI DELLA POLIZIA

Gli agenti del commissariato Barriera Nizza, coadiuvati da equipaggi del reparto Prevenzione Crimine, hanno effettuato serrati controlli anche nella zona di piazza Bengasi, in zona Ospedali e al Lingotto. Durante questi controlli sono state identificate oltre cento persone, 46 delle quali extracomunitarie.

SENEGALESE ARRESTATO PER SPACCIO

Il pusher finito in manette è un cittadino senegalese di 43 anni: l’uomo era in possesso di 21 ovuli termosaldati di cocaina. Gli agenti lo hanno notato mentre cedeva un ovulo ad un cittadino romeno. Per lui non c’è stato nulla da fare.

ESPULSO UN MAROCCHINO

Altri tre extracomunitari sono stati invece accompagnati nei locali dell’ufficio Immigrazione per accertamenti sulla loro identità personale al termine dei quali, per uno di loro, di nazionalità marocchina, è scattata l’espulsione dal territorio nazionale.