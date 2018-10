Spaccia sotto gli occhi degli agenti. Beccato, ingoia gli ovuli con la droga

In manette un 19enne del Senegal: aveva appena piazzato due involucri termosaldati contenenti 1,35 grammi di cocaina ad un cliente, per 50 euro

Pusher beccato con le mani nel sacco: alla vista degli agenti, l’uomo, un 19enne originario del Senegal, ha pensato bene di ingoiare gli ovuli con la droga che ancora non era riuscito a spacciare. Il gesto, però, non è sfuggito all’occhio vigile dei poliziotti. E per lo spacciatore sono scattate le manette. E’ successo nei giorni scorsi in corso Principe Oddone, nelle immediate vicinanze di piazza Baldissera, a Torino.

NOTANO IL PUSHER ED IL CLIENTE

Qui gli agenti della sezione motociclisti dell’ufficio Prevenzione Generale, hanno notato due persone muoversi e parlare, tra loro, con fare sospetto. Allora ne hanno seguito i movimenti, fino a quando uno di essi, il senegalese, ha imboccato una piccola traversa e qui ha estratto qualcosa dalla bocca consegnandola all’uomo che si era avvicinato a lui in auto. Intuendo che fosse avvenuta una cessione di sostanza stupefacente, i poliziotti sono entrati in azione ed hanno fermato i due sospetti.

LO SPACCIATORE INGOIA LA “ROBA”

Quello a bordo dell’auto, un italiano di 44 anni, ha consegnato spontaneamente ai motociclisti della Polstato due involucri termosaldati contenenti 1,35 grammi di cocaina, acquistati per la somma di 50 euro. L’altro, il pusher, vistosi scoperto, ha iniziato a deglutire vistosamente qualcosa; perquisito, i poliziotti gli hanno trovato addosso 150 euro e tre telefoni cellulari.

ARRESTATO PER SPACCIO

Accertamenti condotti successivamente in una struttura sanitaria hanno accertato che il giovane aveva ingerito numerosi “involucri” del tutto simili ai due ovuli sequestrati poco prima all’acquirente. Il 19enne, risultato irregolare sul territorio nazionale e con a carico diversi alias e numerosi precedenti, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e spaccio di sostanze stupefacenti.