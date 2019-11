Spacciano droga sotto gli occhi della polizia: manette per quattro pusher

Quattro pusher sono stati arrestati, praticamente in contemporanea, dagli agenti della squadra volante nel quartiere Vanchiglia a Torino: si tratta di due cittadini senegalesi di 27 e 23 anni e di due gambiani di 21 e 19 anni.

BECCATO IN VIA BALBO

L’arresto è avvenuto nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle strade del quartiere torinese. Gli agenti hanno infatti osservato il 22enne gambiano cedere più volte della droga dopo averla prelevata da una finestra di via Balbo.

L’ARRESTO DEGLI ALTRI TRE PUSHER

Poco dopo, altri poliziotti della Volante hanno visto i due senegalesi cedere marijuana ad un acquirente poi sanzionato amministrativamente. In questa fase, è stata osservata un’ulteriore “cessione”, questa volta da parte del diciannovenne del Gambia, il quale, prima di essere fermato è stato colto nell’atto di vendere nuovamente marijuana a un acquirente, anche quest’ultimo sanzionato amministrativamente.

UNO DEI SENEGALESI AVEVO UN DIVIETO DI DIMORA

A seguito di accertamenti, è emerso che uno dei due senegalesi era gravato dal divieto di dimora nel Comune di Torino, mentre il suo connazionale più giovane aveva a carico un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.