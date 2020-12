Spacciatore in manette: beccato dai carabinieri con 14 grammi di cocaina [VIDEO]

Fermato in via Tasso a Torino

Controlli dell’Arma a Torino. Uno spacciatore è stato individuato e arrestato dai carabinieri del nucleo Radiomobile in via Tasso a Torino: l’uomo, un cittadino straniero, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato sottoposto a controlli e quindi trovato in possesso di 14 grammi di cocaina, suddivisi in 37 involucri di cellophane termosaldati. La roba era dunque già pronta per essere spacciata.

TENTA DI COLPIRE I CARABINIERI

Nel tentativo di farla franca, il pusher ha tentato di colpire i carabinieri ma è stato immobilizzato. Oltre allo spaccio, è accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale.