Spacciatori scatenati: la polizia ne arresta novecento in un anno

I punti critici al Valentino e in via Montanaro. Allarme anche nei corsi Vercelli e Giulio Cesare

Gli ultimi dati resi noti dalla questura e relativi agli arresti per spaccio di droga, sono impressionanti. Nel 2019 in città sono finite in manette 901 persone, e di queste, 801 sono straniere. Nel coso di quest’anno la polizia ha sequestrato 335 chili di sostanze cannabinoidi, 34 chili di cocaina, quasi cinque chili di eroina e due chili di droga sintetica.

Ed è un vero e proprio spaccato del traffico di droga in città, quello che emerge con la sovrapposizione del numero dei reati commessi e lo stradario cittadino, frutto di uno studio realizzato dagli analisti della divisione Anticrimine della Questura. Emergono numerose differenze riguardo la concentrazione criminale che, per ciò che riguarda lo spaccio, mostra due principali macro aree.

Da una parte il quartiere Nizza Millefonti che detiene il record negativo con 172 notizie di reato; dall’altra, invece, c’è Barriera di Milano con 145 casi. Tutti gli altri quartieri di Torino messi insieme superano di una sola unità le 100 notizie di reato. La zona a maggiore densità e a rischio spaccio è il Parco del Valentino con 92 fatti delittuosi accertati.

