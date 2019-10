Spacciava crack in un ristorante di corso Vigevano: arrestato 40enne

Un senegalese di 40 anni è stato arrestato nella notte di mercoledì scorso a Torino, in un ristorante di corso Vigevano.

Gli agenti di polizia, infatti, lo hanno sorpreso all’interno del locale in possesso di crack (circa 20 grammi) e 250 euro in contanti e hanno sequestrato il tutto, ammanettando poi il

pusher per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine in quanto gravato da numerosi pregiudizi di polizia. Inoltre, dopo le consuete indagini, si è scoperto che il 40enne era irregolare su territorio nazionale.