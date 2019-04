Spacciava droga ai giardinetti: arrestato 36enne

Continuano i casi di spaccio di sostanze stupefacenti a Torino: questa volta è stato arrestato un 36enne, cittadino della Repubblica Dominicana, arrestato dalla Polizia dopo aver attirato l’attenzione con atteggiamenti sospetti.

PRESO DOPO UN BREVE INSEGUIMENTO

Il malvivente è stato notato dagli agenti che lo hanno visto muoversi con fare sospetto all’interno dell’area verde situata tra le vie Portofino/Imperia. Al momento del controllo, l’uomo si è dato alla fuga disperata gettando via un sacchetto contenente 60 grammi di cocaina. Il domenicano, che aveva anche precedenti di polizia a carico, è stato tratto in arresto dopo poco: nelle tasche aveva anche due telefoni cellulari e 150 euro in contanti.