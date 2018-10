Spacciava droga ai giardinetti di Portofino. Arrestato pusher

Un pusher gabonese, senza fissa dimora, è stato arrestato dalla polizia presso il quartiere Mirafiori: spacciava droga ai giardinetti Nino Farina di via Portofino, a pochi passi dagli scivoli dove giocavano i bambini. Era molto scaltro, tanto che, in occasione di precedenti controlli effettuati dalle pattuglie di polizia, era stato trovato in possesso solo di pochi grammi di stupefacente.

L’OPERAZIONE A TENAGLIA

L’altro pomeriggio, però, i poliziotti hanno deciso di effettuare una operazione “a tenaglia”: il primo poliziotto ha percorso i giardinetti avvicinandosi alla panchina dove l’uomo era seduto, con l’intento di farlo scappare. E infatti, notata la divisa, lo spacciatore si è alzato e ha iniziato a correre nella direzione opposta, verso via Portofino. Purtroppo per lui, però, il secondo poliziotto era proprio lì ad attenderlo. Dopo un breve inseguimento, F. M. è stato finalmente bloccato e arrestato. All’interno del suo zaino sono state ritrovate 22 dosi di cocaina e contanti. In tasca aveva il cellulare con i numeri di telefono dei clienti a cui avrebbe dovuto vendere le sostanze stupefacenti.