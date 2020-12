Intercettato in via Borgaro a Torino

Spacciava droga in bici il 34enne di origini gabonesi arrestato dalla polizia in via Borgato, a Torino. Gli agenti lo hanno intercettato mentre se ne andava a zonzo in sella alla sua mountain bike.

DROGA NELLO ZAINO

All’interno di uno zaino aveva nascosto un involucro in cellophane contenente marijuana per oltre 3 etti e mezzo. Sequestrati anche due telefonini e tre sim, utilizzati per ricevere gli ordini dai clienti.