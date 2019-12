Spacciavano crack, cocaina e marijuana: arrestati tre pusher a San Salvario

I giovani, uno nato in Gabon e gli altri due senegalesi, sono stati fermati nel covo in via San Massimo: erano tutti irregolari su territorio nazionale

Tre arresti da parte del personale della Squadra Mobile lo scorso giovedì nel quartiere San Salvario. Obiettivo la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti, che ha visto gli agenti fermare tre giovani, uno nato in Gabon e gli altri due del Senegal, in possesso nel loro domicilio di crack, cocaina e marijuana.

IL MATERIALE TROVATO

I poliziotti hanno prima notato l’atteggiamento guardingo di L.Y., un senegalese appena 20enne, e hanno deciso di pedinarlo per scoprirne i movimenti. Il giovane è stato seguito fino al portone dello stabile di via San Massimo, dove gli agenti hanno fatto irruzione. Qui hanno trovato anche altri due complici, che sono stati identificati per S.M. (classe 1997, nato in Gabon) e T.G.N. (classe 1978, nato in Senegal). Nel corso della perquisizione sono state rinvenute numerose dosi di crack e cocaina (circa 40 grammi) ed una decina di grammi di marijuana, insieme a tutto il materiale per il confezionamento. Trovati anche 250 euro in contanti, probabilmente guadagno dell’attività di spaccio.

ERANO TUTTI IRREGOLARI SUL TERRITORIO NAZIONALE

Una successiva indagine ha fatto emergere che tutti e tre gli spacciatori sono anche inottemperanti all’ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso nei loro confronti dal Questore di Torino. Prima di essere associati al carcere “Lorusso e Cutugno” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati anche denunciati per la violazione della normativa sull’immigrazione.