Spaccio al Valentino: si presenta dal pusher con 50 euro e rischia di essere rapinato

Si reca al parco del Valentino per comprare della droga, ma il pusher non ha il resto e, quando decide di non acquistarla più, rischia di essere rapinato.

IL FATTO

La vittima, un italiano, avrebbe dovuto pagare 10 euro per una dose di marijuana, ma, avendo solo una banconota da 50, ha rinunciato all’acquisto perché lo spacciatore non aveva il resto.

Sfumato l’affare, il pusher ha prima tentato di strappare i soldi dalle mani del cliente, poi ha cercato di impossessarsi del suo zainetto. La vittima ha quindi urlato con la speranza di attirare l’attenzione dei passanti. Obiettivo raggiunto: proprio in quel momento, infatti, si è trovata a passare una volante della polizia. Gli agenti hanno arrestato il pusher, un senegalese di 32 anni, per furto.