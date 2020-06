Spaccio, sei arresti e una denuncia nelle ultime 48 ore in tutta la provincia

A Moncalieri fermato un 66enne per tentato furto: si era introdotto in un'abitazione, ma i proprietari erano in casa

In tutta la provincia è ripresa l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti e per questo sono state intensificate le pattuglie esterne dei carabinieri in uniforme e in abiti civili. Nelle ultime 48 ore sono stati sei gli spacciatori arrestati e un settimo è stato denunciato a piede libero dai militari dell’Arma del Comando provinciale di Torino.

A Moncalieri, invece, è stato arrestato un uomo di 66 anni, cittadino italiano con diversi precedenti penali, con l’accusa di tentato furto. Intorno alle 23 di ieri, infatti, aveva provato a introdursi in un appartamento, ma i proprietari dormivano in casa e, notati i rumori, hanno subito allertato il 112.