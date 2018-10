Spaccio e bivacco lungo la Dora. I residenti raccolgono 350 firme

Sostano ogni giorno sui muretti, in una mano il cellulare nell’altra una birra fredda appena comprata. Aspettano i clienti che dopo le 16 si faranno sempre più numerosi. È la delicata situazione di lungo Dora Napoli, nel borgo Aurora, denunciata dai residenti e dai commercianti del quartiere che hanno già raccolto 350 firme per protesta. Nel mirino lo spaccio e il consumo di alcol, due vere e proprie malattie che hanno finito per trasformare le sponde dei fiumi in una discarica a cielo aperto. Con decine di bottiglie rotte e pericolosi cocci di vetro sparsi ovunque, in grado di ferire gli animali oltre che le persone. A parlare, come sempre, sono le numerose foto scattate dai cittadini. Lungo quei muretti degradati dall’urina e dall’olio spiccano le birre vendute dai mini market, aperti tutto il giorno, a poco prezzo. E tra gli alberi ecco gli spacciatori africani, sempre pronti a vendere una dose ai passanti. A giovani e meno giovani, a persone distinte e meno distinte.

«E’ una situazione di forte degrado – attaccano gli autori della petizione -. Ogni pomeriggio assistiamo alle stesse terribili scene. Con clienti che in bici e a piedi transitano sul marciapiede in cerca di cocaina o eroina a basso costo». Quella stessa droga che andranno a consumare sotto i soliti ponti di corso Giulio Cesare e corso Vercelli. «Davanti ai nostri balconi ne vediamo di tutti i colori – continuano i cittadini -. Speriamo che l’amministrazione possa fare chiarezza, prima che la situazione peggiori ulteriormente». Un problema portato in Sala Rossa dal capogruppo dei Moderati, Silvio Magliano, e denunciato anche dal presidente della circoscrizione Sette, Luca Deri, e dal presidente della commissione di quartiere Aurora, Pino La Mendola.