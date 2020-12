Spaccio di cocaina e marijuana, due arresti a Torino

Domenica scorsa gli agenti di polizia del commissariato Centro, transitando in via Nizza, hanno assistito a una compravendita di sostanza stupefacente. Il pusher, cittadino senegalese di 33 anni, alla vista della volante è scappato sotto i portici nel tentativo di confondersi tra la folla. Durante la fuga ha estratto dalla tasca alcuni ovuli e li ha ingeriti.

Fermato pochi metri più avanti, l’uomo è stato sottoposto a controllo e a suo carico sono emersi diversi precedenti di polizia inerenti gli stupefacenti e un divieto di dimora nel comune di Torino a tempo indeterminato. Accompagnato presso gli uffici della Questura, il pusher ha poi espulso la droga ingerita. I poliziotti hanno recuperato l’ovulo, contenente cocaina, e sequestrato due cellulari e 3 sim che il 33enne utilizzava per la propria attività delittuosa.

La seconda compravendita a cui gli agenti hanno assistito è avvenuta martedì notte su un portone in zona Barriera Milano. Un cittadino senegalese di 23 anni ha passato al suo acquirente un fazzoletto di carta, al cui interno sono state occultate delle infiorescenze di marijuana. Controllati i due soggetti, i poliziotti hanno perquisito l’abitazione del 23enne rinvenendo oltre 130 grammi di marijuana nascosta in alcuni contenitori, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Entrambi i pusher sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.