Spaccio di droga e rapine, in quattro nella rete della polizia

Quattro persone sono finite in manette in due distinti episodi, con le accusa di rapina e spaccio di droga, nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto ai reati predatori, predisposti dal Questore di Torino durante il periodo estivo.

IL BLITZ ALL’HOTEL ASTORIA

Il primo episodio risale alla tarda serata del 22 agosto 2018 quando un uomo si è recato alla reception dell’Hotel Astoria in via XX settembre, e sotto la minaccia di un oggetto contundente, ha obbligato la dipende presente al front desk a prelevare l’incasso – circa 500 euro – e ad inserirlo in un sacchetto di carta. Arraffato il bottino, il balordo si è allontanato facendo perdere le proprie tracce.

RAPINATORE RICONOSCIUTO AL SUPERMARKET

Nei giorni successivi, l’attività investigativa condotta dagli uomini del commissariato “Centro” ha portato gli agenti all’identificazione dell’autore della rapina. Infatti, le caratteristiche fisiosomatiche del bandito, ricavate dalla visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza dell’albergo, sono state inserite nelle banche dati e sono risultate corrispondenti a quelle di un italiano di 48 anni, pregiudicato. Dopo qualche giorno il sospetto è stato rintracciato in un supermercato di via Aosta ed è stato riconosciuto, come l’autore della rapina, dal titolare dell’Astoria che si trovava casualmente in prossimità dell’esercizio commerciale. L’uomo è stato fermato con l’accusa di rapina aggravata.

COLPO ALLA SALA SLOT

Il secondo episodio risale a poco prima della mezzanotte di martedì scorso, 28 agosto, quando una donna è entrata in una sala slot di corso Palermo e si è diretta verso gli apparecchi per il gioco; poco dopo si è rivolta alla commessa chiedendone l’intervento perché, a suo dire, una delle slot le aveva “mangiato” delle monete. Quando la dipendente del negozio ha deciso di verificare l’accaduto, la giovane l’ha seguita dietro il bancone e minacciandola con una pistola si è impossessata del denaro presente in cassa. Dopo aver preso i soldi la malvivente si è allontanata dall’esercizio commerciale convinta di averla fatta franca.

RAPINATRICE RINTRACCIATA E ARRESTATA

Gli agenti della squadra Volante intervenuti sul posto, dopo aver ascoltato il racconto della vittima, hanno condotto una breve indagine che ha portato, circa tre ore dopo, all’arresto della rapinatrice, una 29enne con precedenti di polizia. La donna è stata rintracciata nella sua abitazione di corso Sempione. Nell’alloggio erano presenti altre due persone, un italiano di 30 anni, compagno della donna, e un gabonese di 42 entrambi con precedenti di polizia a carico.

NEL TINELLO DELL’ALLOGGIO SPUNTA LA DROGA

Nel tinello dell’alloggio, sottoposto a perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto oltre 30 dosi di cocaina per un peso superiore ai 40 grammi e numeroso denaro contante. Nella camera da letto della coppia gli agenti hanno trovato un bilancino di precisione e diversi apparati elettronici, probabile provento dell’attività di spaccio. Nella disponibilità del cittadino gabonese, gli agenti hanno, invece, rinvenuto la somma di 600 euro e alcune dosi di cocaina. Alla luce dei fatti tutti e tre gli occupanti dell’abitazione sono stati tratti in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. La donna è stata anche denunciata per rapina aggravata.