Spaccio di droga, giro di vite dei carabinieri: arrestati dieci pusher

Dieci arresti per possesso e spaccio di droga, oltre 3.000 euro e numerose dosi di cocaina, eroina, crack e marijuana sequestrati. E’ questo il bilancio dei controlli effettuati da metà aprile a metà maggio dai carabinieri, a Torino, nelle vie del centro città e dei quartieri Vanchiglia, Aurora e San Salvario. In manette sono finiti un nigeriano di 23 anni, cinque senegalesi tra i 19 e i 35, tre gabonesi tra i 18 e i 36 anni e un nigeriano 28enne.

ARRESTATO ANCHE UN “TOPO” D’AUTO

I militari hanno anche arrestato un algerino 45enne che, in corso Umbria, aveva forzato il vetro della portiera anteriore di una “Kia” per rubare una borsa.

“MERCATO DROGA NON VA MAI IN CRISI”

“Quello della droga è un mercato che non sembra andare in crisi e tra i clienti ci sono sempre più ragazzini molto giovani – spiega il comandante provinciale dei carabinieri di Torino, colonnello Emanuele De Santis -. Il nostro obiettivo è colpire sia le centrali di spaccio sia i pusher che presidiano gli angoli dei nostri quartieri. Molti arresti sono stati fatti a Vanchiglia, San Salvario e Aurora”.

“IN CITTA’ NON ESISTONO ZONE FRANCHE”

“Il nostro continuo e quotidiano lavoro sul territorio dimostra che in città non esistono zone franche”.