Spaccio di droga organizzato sui social: arrestati 3 pusher. Si muovevano “solo” su appuntamento [FOTO E VIDEO]

Beccati dopo 10 mesi d'indagini. Il trio di spacciatori incontrava i clienti all’interno di bar, sale giochi e discoteche ma anche in luoghi pubblici, come la stazione ferroviaria

Nell’ambito di una vasta attività d’indagine denominata, in codice, “Peacock” e coordinata dalla procura della Repubblica di Ivrea, lo scorso 10 novembre, agenti del commissariato di Ivrea e Banchette, supportati da due team del nucleo cinofili della Questura di Torino, hanno dato esecuzione a tre ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip del Tribunale di Ivrea nei confronti di due italiani e di un marocchino (N.M., 23 anni; V.C. di 21 ed H.B. di 20), residenti nel Comune di Ivrea e nel Canavese, ritenuti responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

SI MUOVEVANO “SOLO” SU APPUNTAMENTO

Il lavoro d’intelligence, durato circa 10 mesi, ha consentito agli inquirenti di delineare un grave quadro indiziario nei confronti del terzetto di giovani che sono risultati abitualmente dediti allo spaccio di droga ad Ivrea e nei comuni limitrofi. Secondo l’ipotesi accusatoria, avvalorata dal Gip, i tre, inseriti stabilmente nell’ambiente dello spaccio eporediese, si muovevano dopo aver concordato appuntamenti con i loro clienti telefonicamente o utilizzando piattaforme social per mettersi al riparo da eventuali intercettazioni.

DISCOTECHE E BAR I LUOGHI DELLO SPACCIO

I luoghi di incontro venivano individuati, di volta in volta, all’interno di bar, sale giochi e discoteche della zona (gli esercenti sono risultati completamente estranei alle attività illecite), ovvero presso luoghi pubblici, come la Stazione Ferroviaria, abitualmente frequentati dai tossicodipendenti.

DROGA VENDUTA ANCHE AI MINORENNI

Numerosissimi i riscontri all’intensa attività di spaccio che non si è interrotta neanche durante il primo periodo di lockdown per l’emergenza epidemiologica da covid-19. Gli indagati, secondo gli inquirenti, hanno palesato una spiccata caratura criminale. Tra l’altro, il più grande del lotto, lo scorso mese di febbraio, era già stato tratto in arresto per detenzione e porto di un’arma clandestina di fabbricazione artigianale e di micidiale potenzialità. A carico di V.C., invece, è stata contestata anche l’aggravante di aver ceduto stupefacenti a ragazzi minorenni.

IL MATERIALE SEQUESTRATO

Nell’ambito della complessiva attività di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti sono state arrestate 6 persone in flagranza e sono stati sequestrati oltre 300 gr. di hashish e maijuana, 13 grammi di cocaina, una mitraglietta artigianale e 38 cartucce.