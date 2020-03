Spaccio di droga: quattro gli arresti dei carabinieri [VIDEO]

I motociclisti del Nucleo Radiomobile sono intervenuti qualche giorno fa in corso Gamba in seguito alla segnalazione, da parte di un cittadino, di un gruppo di ragazzi intenti a pianificare un furto. All’arrivo degli agenti il gruppo si è dato alla fuga, scavalcando la recinzione di un condominio ed entrando in un palazzo.

Il sopralluogo ha permesso di rintracciare i fuggitivi in un appartamento di corso Gamba 37. Dalla perquisizione sono state sequestrate 10 buste di plastica, contenenti quasi 450 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, tutto l’occorrente per confezionare la droga e 655 euro in contanti. Sono stati arrestati per detenzione in concorso di droga e sottoposti ai domiciliari: si tratta di due fratelli di 16 anni e 19 anni, proprietari dell’appartamento, e due loro amici, di 16 anni e 17 anni, residenti in via Pergolesi e via Borriana a Torino. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire la rete di spaccio dei ragazzi.

SEQUESTRATI ALTRI DUE CARICHI DI DROGA

Qualche giorno fa i carabinieri sono riusciti a intercettare altri due carichi di droga. Il primo caso riguarda un 37enne di Castellamonte, originario di Delianuova (Reggio Calabria) è stato arrestato pochi giorni fa dai carabinieri della compagnia di Ivrea per detenzione di stupefacenti e spaccio. L’uomo è stato fermato a bordo della propria auto, una Fiat Punto alle porte di Rivarolo, lungo la ex statale 460 del Gran Paradiso. Nascosti nel bagagliaio, aveva diversi sacchetti di droga per un totale di oltre cinque chili e mezzo di marijuana.

Il secondo caso invece riguarda un 28enne di Mappano, controllato in via Botticelli a Torino. Trovato in possesso di 16 chili di marijuana, 620 euro in contanti e un manganello telescopico.