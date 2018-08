Spaccio di droga, scoperta banda di trafficanti: cinque arresti

Sgominata dalla Polizia di Stato un’organizzazione di matrice italo-albanese che importava e gestiva la distribuzione di ingenti quantitativi di cocaina e marijuana destinati alle piazze torinesi. Cinque gli arresti, di cui due ai domiciliari, ancora ricercati altri due membri della banda. La Squadra Mobile della Questura di Torino ha eseguito lo scorso 3 agosto cinque ordinanze applicative della misura cautelare emessa dal Gip di Torino Giacomo Marson nei confronti di soggetti albanesi ed italiani, ritenuti responsabili di traffico internazionale di stupefacenti.

Sono stati condotti al carcere ‘Lorusso e Cutugno’ di Torino Oltion Begeja, nato in Albania nel 1974 e Spartak Begeja, nato nel ’97, oltre ad Alessio Mazzotta, di Moncalieri, nato nel 1993. Agli arresti domiciliari Diego Tallone, nato a Torino nel 1992 e Antonio Livera, nato a Brindisi nel 1983. Nello stesso contesto investigato è stata, invece, valutata come di minor rilievo la posizione di una cittadina albanese 25enne, compagna di uno degli arrestati che, pur indagata per la violazione della disciplina sugli stupefacenti, è’ stata sottoposta all’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Sono tutt’ora in corso le ricerche degli altri due appartenenti al sodalizio criminale, che al momento risultano irreperibili.

L’indagine è scaturita a seguito dell’arresto di alcuni soggetti italiani trovati in possesso di un consistente quantitativo di hashish e marijuana: l’analisi dei tabulati e la successiva attivita’ di intercettazione telefonica ha portato alla luce i traffici illeciti e i legami tra i vari soggetti identificati nel corso delle investigazioni. Nello svolgimento delle indagini sono stati effettuati diversi sequestri di cocaina nei confronti di piccoli consumatori o “corrieri”: oltre 2 kg sono stati trovati all’aeroporto di Madrid, disciolta e conservata, grazie a un particolare processo chimico, all’interno di bottiglie di rum provenienti dal Venezuela. Il titolare del bagaglio, El Kenyi Abeijon, nato in Venezuela nel 1973, cittadino spagnolo, è stato arrestato.