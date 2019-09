Spaccio di droga, cinque arresti nelle ultime 48 ore a Torino e provincia [VIDEO]

La lotta allo spaccio continua. Solo nelle ultime 48 ore sono state cinque le persone arrestate da personale della squadra volante e dei commissariati cittadini di polizia a Torino e provincia. Si è trattato principalmente (in quattro casi su cinque) di pusher stranieri, provenienti dal continente africano e irregolarmente residenti in Italia.

Lunedì mattina, invece, nel contesto di un’operazione condotta dagli agenti del commissariato Dora Vanchiglia, è stato arrestato a Carmagnola, per detenzione di sostanza stupefacente, un cinquantasettenne italiano.

I poliziotti hanno rintracciato l’uomo nei pressi di un bar di via Torino. In una cantina di uno stabile di via Bussoleno nella disponibilità dell’arrestato gli agenti hanno rinvenuto, anche grazie all’ausilio dell’unità cinofila, sostanza stupefacente. In particolare, sono stati trovati quasi un centinaio di grammi di cocaina e tutto il necessario per il confezionamento delle dosi. A casa del cinquantasettenne, è stata trovata anche la somma di quasi 700 euro di denaro contante.

Complessivamente, negli ultimi sei mesi (dall’1 aprile al 24 settembre 2019) sono stati sequestrati dalla polizia, nel capoluogo e nella provincia torinese, oltre 200 chili di cannabinoidi, quasi 5 chili di cocaina e 2,2 chili di eroina mentre ammonta a circa 400 grammi il quantitativo delle droghe sintetiche.