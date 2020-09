Spaccio di droga nella movida di piazza Santa Giulia: due pusher in manette

Gli spacciatori, due gambiani di 18 e 20 anni, agivano in tandem per destare meno sospetti

Due pusher gambiani in manette per spaccio di droga nella movida di piazza Santa Giulia a Torino.

AGIVANO IN TANDEM

I due stranieri, di 18 e 20 anni, irregolari sul territorio nazionale, erano già noti alle forze dell’ordine, avendo già numerosi arresti a loro carico negli scorsi mesi per reati inerenti allo spaccio. Negli ultimi tempi, per evitare di essere di nuovo presi, agivano con maggiore circospezione: uno si occupava di custodire la sostanza e l’altro delle trattative con gli acquirenti.

COLTI SUL FATTO

Lo scorso giovedì, però, gli agenti del Commissariato Dora Vanchiglia, nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, li hanno notati confusi fra i consumatori dei locali di piazza Santa Giulia, intenti a parlottare con dei ragazzi, così si sono avvicinati con discrezione per monitorarne i movimenti.

I poliziotti sono riusciti quindi ad intercettare uno scambio di involucri di droga in via Giulia di Barolo, dietro il pagamento di una banconota da 50 euro, con i due ed un 21enne di origine egiziana, loro cliente, che è stato fermato per un controllo pochi metri più in là. Nelle sue tasche sono stati rinvenuti alcuni grammi di marijuana. Altro stupefacente dello stesso tipo è stato rinvenuto all’interno di un borsellino occultato nel selciato vicino ad una fioriera ,vicino alla quale uno dei due stazionava. I due connazionali sono stato arrestati per spaccio di sostanza stupefacente in concorso.