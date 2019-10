Spaccio di droga a Torino: due arresti

In seguito ad una segnalazione in merito a 2 persone sospette in corso Vittorio Emanuele, gli agenti di polizia in servizio di pattuglia nella zona hanno arrestato un trentaquattrenne proveniente dalla Mauritania per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Alla vista dei poliziotti si è dato alla fuga in direzione di Porta Nuova, gettando, durante la fuga, un fazzoletto accartocciato, recuperato dagli agenti poco prima di fermare l’uomo. Irregolare sul territorio nazionale, è stato trovato in possesso di 250 € in contanti, verosimilmente frutto dell’attività di spaccio e pertanto sequestrati; infatti, all’interno del fazzoletto di cui aveva tentato di disfarsi, erano presenti 18 ovuli di crack.

TENTA DI DEPISTARE I POLIZIOTTI

All’atto del controllo di Polizia, in via Scotellaro, aveva subito ammesso di aver ceduto una modesta quantità di marijuana ad un giovane, per strada, che era stata debitamente sequestrata dagli operatori.

Essendo già noto alle forze dell’ordine, dopo aver intuito che i poliziotti avrebbero proceduto con la perquisizione domiciliare, il giovane si è reso disponibile a collaborare, consegnando agli agenti una piccola quantità di stupefacente nascosta in un barattolo di vetro nella camera da letto. Credeva così di essere riuscito a depistare gli agenti che invece hanno proseguito con la perquisizione nell’appartamento, rinvenendo altre due buste contenenti 16,5 grammi di cannabinoidi, un bilancino di precisione e svariate bustine trasparenti per il confezionamento. Il ventiquattrenne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti