Spaccio di eroina e cocaina: tre pusher in manette tra Torino e Chieri

I carabinieri del Comando Provinciale di Torino hanno arrestato tre pusher nell’ambito dei controlli antidroga contro spaccio e il consumo di stupefacenti.

TORINO, 18ENNE GABONESE IN MANETTE

A Torino i militari dell’Arma hanno arrestato un gabonese di 18 anni, in Italia senza fissa dimora. L’uomo spacciava eroina e cocaina in via Colli, zona Politecnico, soprattutto il pomeriggio. Dopo varie segnalazioni di alcuni studenti e residenti, i carabinieri della Compagnia San Carlo hanno individuato e fermato il pusher. In tasca nascondeva 30 dosi di stupefacente pronte per la vendita.

CHIERI, DUE PUSHER ITALIANI ARRESTATI

A Chieri, nell’hinterland torinese, i carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato due italiani di 38 e 45 anni, entrambi del luogo. Sono stati fermati in auto a un posto di controllo. Il loro atteggiamento poco collaborativo ha indotto i militari dell’Arma ad approfondire gli accertamenti sul veicolo e dal controllo è emerso che in auto nascondevano 19 grammi di cocaina pura ancora da tagliare. L’autovettura e la droga sono state sequestrate.