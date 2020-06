Spaccio nelle zone della movida, arrestati due pusher

Giovani gambiani fermati in via Cesare Balbo: vendevano marijuana

Martedì sera gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia, impegnati in un servizio di contrasto allo spaccio nelle zona della movida, hanno arrestato due cittadini gambiani di 19 e 24 anni per spaccio di sostanze stupefacenti.

Entrambi i pusher sono stati fermati nei pressi di via Cesare Balbo, dove erano soliti incontrare i propri acquirenti.

In particolare il 19enne, sorpreso a nascondere la propria merce prima sulla tenda da sole di un negozio poi in un cestino dei rifiuti, è stato arrestato in seguito al rinvenimento di una busta in cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso di oltre 3,6 grammi.