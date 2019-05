Anche l’universo degli occhiali, importanti per il proprio look ma ancora di più per la cura e la salute della propria vista, ha il suo outlet. O meglio il suo Spaccio Occhiali Santa Rita, in via Castagnevizza, all’ombra della famosa chiesa che ha dato lustro al quartiere.

«Questo negozio è nato con lo scopo di affrontare il pesante periodo di crisi che è iniziato qualche anno fa e quindi di dare la possibilità a chiunque di comprare occhiali a prezzi più agevolati, proprio come nell’abbigliamento», spiega la titolare Valentina Colomba.

E, grazie a tutta una serie di promozioni, a disposizione c’è una vasta scelta di occhiali da vista, da sole e una vasta quantità di montature in stock. Gli sconti comprendono anche le lenti e le montature firmate tra cui Byblos, Biagiotti, Genny. E con il caldo in arrivo è il momento giusto per comprare lenti fotocromatiche o polarizzate in grado di riparare gli occhi dai raggi solari. Gli ottici del negozio, infine, sono in grado di effettuare esami e misurazione della vista.

Indirizzo: via Castagnevizza 4/B

Telefono: 011.3298735

Orario: 9,30-12,30, 15-19; lunedì 9,30-12,30 (chiuso la domenica e il mercoledì pomeriggio).